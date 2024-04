Facce basse e musi lunghi: il retroscena dal ritiro del Napoli a Caserta

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta della situazione nelritiro degli azzurri:

"Calzona ha provato a cancellare la parola "punitivo" dalla decisione di De Laurentiis di spedire tutti in "clausura", in anticipo rispetto alla sfida con la Roma, derubricando la scelta sotto la classica voce del «ritrovarsi e del fare gruppo». Ma il provvedimento resta. Come restano anche le facce basse e i musi lunghi dei giocatori, incollati ai propri smartphone, appena arrivati in un noto albergo a Caserta che da ieri sera ospita i campioni d'Italia in vista della sfida di domani contro i giallorossi al Maradona.

Il quartier generale azzurro resta la base del Napoli che stamani tornerà ad allenarsi sui campi del centro per la seduta di rifinitura. Subito dopo la seduta di rifinitura, il Napoli tornerà in ritiro a Caserta. Domani consueto risveglio muscolare a Castel Volturno prima di trasferirsi armi e bagagli al Maradona".