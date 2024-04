Rai annuncia - Conte-Napoli, giorni di attesa: è entusiasta, attende l'ok di De Laurentiis!

Calciomercato SSC Napoli - Arrivano ulteriori dettagli e conferme, dal collega della Rai, Ciro Venerato, che da ieri sta spingendo forte sull'ormai imminente accordo Antonio Conte-Napoli.

A proposito dell'accordo Conte-Napoli, Ciro Venerato al TG Sport della Rai ha appena aggiunto:

Sempre Ciro Venerato, nelle scorse ore, aveva raccontato:

"Antonio Conte è pronto a firmare per il Napoli, certo di diventare l'uomo giusto per rilanciare il club dopo la dura stagione. Pioli e Gasperini sono stati valutati,mentre in standby è sato messo Italiano. Manca l'annuncio, accordo di 3 anni a cifre blu. De Laurentiis sa che, con una piazza in fermento per i risultati non positivi di questa stagione, non può permettersi errori. Sul mercato verranno fatti pochi acquisti ma mirati in quanto Conte ritiene questa rosa eccelsa. C'è una condizione, che De Laurentiis rispetti il lavoro del tecnico senza invasioni di campo, rispettando le reciproche mansioni. Juventus e Milan l'hanno snobbato, Conte ha il via libera per il si al Napoli".