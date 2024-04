Repubblica - Napoli in ritiro punitivo: la reazione dello spogliatoio e di Calzona alla decisione di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - La data d’inizio del ritiro punitivo è fissata per domani sera, in un albergo in provincia di Caserta, in vista di Napoli-Roma. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Ma non sono i due giorni di clausura alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma domenica pomeriggio (ore 18) allo stadio Maradona, a mandare in ebollizione lo spogliatoio del Napoli. I giocatori sanno infatti che il loro destino è appeso a un filo e che per evitare di rimanere in castigo fino al termine del campionato hanno una sola via d’uscita: riscattarsi con un risultato positivo e una prova di carattere nei 90’ contro i giallorossi, trasformati in un temutissimo esame dal rabbioso ultimatum di Aurelio De Laurentiis.

Gli azzurri sanno che domenica pomeriggio al Maradona dovranno fare i conti con l’accoglienza tutt’altro che affettuosa dei loro tifosi e che saranno costretti dunque a tirarsi fuori dai guai da soli, tra l’altro col peso supplementare della minaccia del ritiro punitivo fino al termine della stagione. La squadra ovviamente non è affatto d’accordo con la linea dura di De Laurentiis e i big del gruppo hanno espresso ieri mattina le loro rimostranze a Calzona prima di scendere in campo a Castel Volturno, approfittando della violenta grandinata che ha fatto slittare di mezz’ora l’inizio dell’allenamento. Il tecnico calabrese però si è già esposto troppo nelle scorse settimane per difendere Di Lorenzo e compagni e dopo il flop di Empoli si è alleneato sulle posizioni del suo presidente".