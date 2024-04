Napoli alla ricerca di un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Osimhen in estate, arriva l'annuncio di Paolo Bargiggia che svela sui social le ultime di mercato:

"Il Napoli sta valutando i termini economici per Retegui del Genoa. Si parte da una base di 35 milioni. Il giocatore è apprezzato anche da Giuntoli per la Juventus che però, in questo momento non è nelle.condizioni di "bloccare" il giocatore".