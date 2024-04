Del Genio: "I ritiri non servono a nulla. Nessuno si prende le responsabilità, si fa scaricabarile"

Paolo Del Genio è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Secondo me non servono a nulla i ritiri, statisticamente quando si fanno i ritiri non cambia molto. Posso capire il discorso di riproporre qualcosa che è andata bene ma dopo 24/25 giornate dove i risultati non arrivano bisogna cambiare. Io ho notato una cosa, tutti partono facendo mea culpa però io non ho mai visto un sincero mea culpa, non ho visto una voglia di dire 'ho sbagliato', come fosse uno scaricabarile”.