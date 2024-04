CorSport - Non solo Buongiorno, il Napoli sonda altri due centrali: uno è un vecchio pallino di Manna

Alessandro Buongiorno è il primo obiettivo di mercato del Napoli che però ha altri due nomi in agenda qualora riuscisse complicato portare in azzurro il capitano del Torino. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già individuato alcuni nomi dello stesso valore del centrale di piede sinistro in forza alla compagine allenata da Ivan Juric.

Non solo Buongiorno, il Napoli valuta altri due centrali

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport il Napoli starebbe valutando, oltre a Buongiorno, anche lo svincolato Hermoso dell'Atletico Madrid (un vecchio pallino di Giovanni Manna) ed anche Hancko: