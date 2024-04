Kvaratskhelia tra il Barcellona e il rinnovo: fissato l'incontro agente-De Laurentiis a Roma, ecco quando!

Calciomercato SSC Napoli - Il club di De Laurentiis vuole ripartire da Khvicha Kvaratskhelia, che non è in dubbio nei piani del club dopo l'ormai certa partenza di Osimhen. Ma sul georgiano c'è forte l'interesse di Barcellona e qualche altro top club europeo, dopo la conferma di Xavi.

Come racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, il Napoli e De Laurentiis proveranno a blindare Kvaratskhelia col rinnovo:

"Proponendogli un prolungamento contrattuale con relativo aumento dell'ingaggio. Kvara ha uno stipendio di circa 1,5 a stagione fino al 2027 ed il suo agente Jugeli a più riprese ha detto che a fine campionato avrebbe fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, senza smentire l'interesse dei top club. Il manager del calciatore è atteso la settimana prossima a Roma per un incontro con De Laurentiis ed intavolare una trattativa. Nessuno lo dice apertamente ma molto dipenderà anche dall'offerta: Jugeli si aspetta un trattamento, se non simile, almeno analogo di quello riservato ad Osimhen a dicembre scorso. Certamente una buona base di partenza sarà un contratto da circa 4 milioni a stagione fino al 2030. Kvara, dal canto suo, ha manifestato a più riprese l'intenzione di proseguire la sua avventura a Napoli. E chissà che questa scelta sia confermata nonostante le sirene della partecipazione alla Champions che il Barça (e qualche altro club) può portare in dote".