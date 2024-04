Il Mattino - Nuovo allenatore, è corsa a due Pioli-Conte: il tempo stringe, la posizione di ADL

Ultime notizie SSC Napoli - Capitolo nuovo allenatore, la clessidra corre e De Laurentiis vuole definire a breve la panchina del futuro per approfittare del vantaggio di programmare per tempo la prossima stagione. Ecco perché i nomi di Pioli e quello di Conte (senza trascurare Italiano), scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Restano sempre in pole per la panchina del Napoli. Pioli ha pronte le valigie visto che non sarà confermato dal Milan. Il tecnico emiliano, 59 anni, non intende restare a guardare l'anno prossimo, ma non vuole neppure lasciare soldi nelle casse del Diavolo (ha un ingaggio da 4 milioni a stagione e si aspetta un cachet di questo tipo). Conte potrebbe firmare anche oggi (il suo stipendio sarebbe doppio rispetto a quello di Pioli con carta bianca sul mercato), mentre Italiano ha già detto alla Fiorentina che andrà via a fine stagione".