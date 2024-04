Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport il futuro di Alex Meret al napoli resta tutto da chiarire. Il contratto sarà rinnovato automaticamente per la prossima stagione (quando andrà in scadenza). Il suo agente attende un accordo ex novo con il Napoli sulla base di più anni. Intanto il club è pronto ad accogliere in estate Caprile.