CorSport - Rinnovo Kvara, prossima settimana incontro tra agente e ADL: ipotesi clausola alla Osimhen

Rinnovo Kvaratskhelia, la prossima settimana il suo agente incontrerà Aurelio De Laurentiis. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che fa il punto della situazione sul futuro dell'ala georgiana che il Napoli vuole blindare con un contratto più lungo e soprattutto più ricco di quello attuale. De Laurentiis vuole blindare Kvara offrendogli un accordo adeguato.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito all'incontro che ci sarà la prossima settimana tra l'agente di Kvaratskhelia ed il presidente Aurelio De Laurentiis:

"Il suo agente è atteso in Italia la prossima settimana, in agenda l’incontro con De Laurentiis per riprendere il discorso rinnovo dopo i confronti dei mesi scorsi e la decisione presa di comune accordo di rivedersi al termine del campionato

Si ripartirà da un’intesa comune, ovvero quella di sedersi a discutere di rinnovo consapevoli di rivedere le cifre dell’attuale stipendio, circa un milione e mezzo coi bonus. Kvaratskhelia sa di meritare un aumento, una sorta di premio per i primi due anni al Napoli. Ne è consapevole anche De Laurentiis non solo per il suo rendimento ma anche per la serietà del ragazzo e per la scelta - molto apprezzata dal presidente del Napoli - di rinviare il tema futuro a fine anno concentrandosi in questi mesi solo sul campo.

La questione stipendio sarà uno degli argomenti sul tavolo tra De Laurentiis e il suo agente, Mamuka Jugeli, atteso in Italia la prossima settimana. Si parlerà molto probabilmente anche dell’ipotesi di inserire una clausola rescissoria stile Osimhen, ovvero fissandola ad una cifra altissima".