Olivera: "Conte o Pioli? La mia scelta è soltanto una. Niente ritiro, non ha un buon effetto"

Luisi Olivera è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Diciamo che qualche volta servono i ritiri ma moltissime altre volte no: allontanare i giocatori dalle famiglie non ha un buon effetto. Io credo che sia una punizione per i giocatori. Sono i giocatori che vanno in campo, devono prendersi le responsabilità, se non hai la mentalità giusta non riesci a vincere, ormai le squadre “piccole” non hanno più paura di nessuno. Tra Conte e Pioli scelgo Conte anche se credo che Pioli abbia fatto molto bene al Milan".