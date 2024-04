Follia di Italiano: tutti su per la rimessa laterale al 94' con l'uomo in meno, l'Atalanta segna in contropiede

Ultime notizie Coppa Italia - Come a Praga, e forse peggio che a Praga, perché qui la Fiorentina butta via, ancora una volta nel recupero, un match e questa volta la follia della Viola targata Italiano è davvero imperdonabile, perché l'Atalanta segnando in contropiede va in finale di Coppa Italia ed elimina la Fiorentina.

In dieci contro undici per oltre mezz'ora per l'espulsione di Milenkovic, i viola si sono dovuti difendere bassi, ma hanno avuto la forza addirittura di pareggiare l’iniziale vantaggio di Koopmeiners con Martinez Quarta. Dopo la meraviglia in acrobazia di Scamacca, la Fiorentina stava tutto sommato gestendo senza troppe apprensioni, pur non riuscendo mai a ripartire con pericolosità. Insomma, visto l’andazzo di quei minuti, l’unica strada per portarla almeno ai supplementari era continuare su quel canovaccio: accortezza tattica, maglie strette, cinque in linea e tanto dinamismo per sopperire all’inferiorità numerica.

Ma al 94' arriva un gesto della squadra di Vincenzo Italiano che ha lasciato tutti senza parole: una banale rimessa laterale conquistata grazie alla caparbietà di Nico Gonzalez e Ikoné, con Kayode pronto a battere, diventa la Waterloo dei toscani, ancora una volta ostaggi delle tante ingenuità viste in questo triennio. Con Italiano, è innegabile, si è raggiunto un livello molto alto ricostruendo praticamente da zero, ma la sensazione è che puntualmente si ricada nelle stesse dinamiche che rendono i viola una squadra immatura. Insomma, rimessa laterale al 94' gestita malissimo, visto l'uomo in meno: la Fiorentina, Kayode compreso, porta sette uomini a ridosso dell'area di rigore dell'Atalanta, che però riparte in contropiede e trova il gol di Lookman che significa eliminazione per i Viola.

Ecco quel momento: