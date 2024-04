Sei italiane in Champions League, conferma da Nyon: il Napoli può ancora sperare, le condizioni

L'Italia ha già conquistato matematicamente uno slot extra nella nuova Champions League con format a 36 squadre, classifica unica e poi playoff o direttamente gli ottavi, ma con i giusti incastri la Serie A l'anno prossimo potrebbe qualificare addirittura sei club. La conferma, al momento solo informale, arriverebbe direttamente dalla Uefa, che secondo il Corriere dello Sport con un chiarimento in attesa di essere scritto in una circolare avrebbe risposto alla domanda 'cosa succede se Roma o Atalanta vincono l'Europa League finendo in una posizione che tramite il campionato garantirebbe loro già il pass Champions?'

La risposta arrivata da Nyon apre scenari inimmaginabili a inizio stagione ed è un assist per Napoli, Lazio e Fiorentina. Se infatti uno tra De Rossi e Gasperini dovesse trionfare nella finale di Dublino del 22 maggio e chiudere il campionato al 5° posto, permetterebbe anche alla sesta classificata di qualificarsi. L'Italia avrebbe quindi 4 posti dal campionato, 1 per la detentrice dell’Europa League e 1 grazie al ranking Uefa.

Le squadre italiane previste nelle tre Coppe restano comunque 8, il che vuole dire che nel caso la Serie A qualificasse 6 squadre in Champions, ne porterebbe soltanto una in Europa League e un’altra in Conference (con 5 in Champions invece la suddivisione resterebbe 5+2+1).

Ma c'è anche la possibilità che le italiane nelle Coppe siano 9 o addirittura 10. Per andare in doppia cifra servirebbe che due italiane vincessero Europa e Conference League piazzandosi entrambe dall’ottavo posto in giù, mentre per avere 9 squadre la Fiorentina dovrebbe vincere la Conference restando fuori dalla top 8 in campionato.

Se invece la Viola finisse all'ottavo posto e conquistasse il trofeo, sarebbe qualificata per l'Europa League ma l’Italia non avrebbe rappresentanti nella Conference del 2024-25.