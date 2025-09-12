Protti peggiora, il tumore ha aggredito anche le vertebre

Protti peggiora, il tumore ha aggredito anche le vertebre

Ha scelto di raccontare la sua malattia passo dopo passo, Igor Protti. Conquistato dall’affetto dei tifosi, che sin dal primo giorno gli hanno manifestato piena solidarietà in tuttti i modi possibili – dai messaggi social agli striscioni sotto l’ospedale – l’ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Napoli ha sempre tenuto aggiornato tutti sul suo profilo Instagram ed oggi sono arrivate novità poco piacevoli.

“Da giugno il mio mondo è stravolto – aveva confessato di recente – Quando guardo le persone a cui voglio bene, la mia famiglia, e vedo nei loro occhi la sofferenza. Sapere che posso far soffrire queste persone è il mio cruccio maggiore. Alcuni giorni sono più facili, altri molto più difficili. Ho paura e non ho nessun problema ad ammetterlo. La paura è un sentimento naturale, ti aiuta nella sopravvivenza. È vero, magari da fuori mi hanno sempre visto come un guerriero indistruttibile, ma sono un uomo e ho sempre avuto le mie debolezze. Anche quando ero calciatore, ma questa è una paura diversa. Questa è una partita infame. Io giocavo partite che iniziavano 0-0 e potevo guardare in faccia il mio avversario. Con lealtà, ma lo guardavo. Qui non lo posso vedere e sono entrato in campo in ritardo, sul 3-0 per lui. Ma ora sono qui e provo a recuperare questo 3-0″.

Oggi l’ex bomber ha informato sui social che le sue condizioni si stanno aggravando ma ha voluto comunque ringraziare ancora una volta tutti i tifosi che continuano a stargli vicino: “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete MERAVIGLIOSI! “. A riportare la notizia è Sport Virgilio.

