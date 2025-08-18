Dalla Francia - Kevin verso il Fulham: offerti 45 milioni, distanza minima con lo Shakhtar

Il Fulham sembra aver ormai individuato in Kevin l’obiettivo per l’attacco in vista delle ultime due settimane di calciomercato. Gli inglesi già da alcuni giorni hanno puntato il brasiliano per rimpolpare un reparto offensivo che potrebbe veder partire alcuni interpreti, come ad esempio Muniz.

Per questo motivo il club di Craven Cottage, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano e footmercato, ha già messo sul piatto la bellezza di 45 milioni di euro. Gli ucraini però sembrano rimanere irremovibili dalla richiesta di 50 e al momento hanno risposto negativamente. La distanza però resta minima tra le parti e nei prossimi giorni si potrebbe arrivare ad un punto d’incontro. Ricordiamo che nell’ultima stagione Kevin ha segnato 6 gol e 4 assist in tutte le competizioni.

