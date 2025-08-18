Sassuolo-Napoli, Repubblica: saranno assenti due titolarissimi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'esordio in campionato in Sassuolo-Napoli della squadra di Conte:

"Il conto alla rovescia s’assottiglia: meno cinque. Sabato pomeriggio (ore 18,30) comincia con grandi aspettative la serie A e tocca ai campioni d’Italia in carica del Napoli tenere doverosamente a battesimo la nuova stagione, in cui gli azzurri scenderanno in campo con lo scudetto sulle maglie. La difesa del titolo tricolore parte dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e la squadra di Antonio Conte avrà subito sulle spalle il peso supplementare dei favori del pronostico, visto che un po’ tutti - addetti ai lavori, bookmaker e in maniera anche interessata le dirette concorrenti - considerano probabile il bis del capitano Giovanni Di Lorenzo e dei suoi compagni. Un motivo in più per mantenere altissima l’asticella della concentrazione: già dalla ripresa degli allenamenti prevista per oggi al centro sportivo di Castel Volturno.

[...] Il lavoro nei ritiri estivi è stato ottimale e le incognite per gli azzurri sono solo due: l’inserimento dei nuovi acquisti e gli infortuni, con due big che non saranno a disposizione nel debutto con il Sassuolo: Buongiorno e soprattutto Lukaku. Il difensore andrà infatti al massimo in panchina a Reggio Emilia, pur essendo vicino al recupero".