Sassuolo-Napoli, Repubblica: saranno assenti due titolarissimi

Notizie  
Sassuolo-Napoli, Repubblica: saranno assenti due titolarissimi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'esordio in campionato in Sassuolo-Napoli della squadra di Conte:

"Il conto alla rovescia s’assottiglia: meno cinque. Sabato pomeriggio (ore 18,30) comincia con grandi aspettative la serie A e tocca ai campioni d’Italia in carica del Napoli tenere doverosamente a battesimo la nuova stagione, in cui gli azzurri scenderanno in campo con lo scudetto sulle maglie. La difesa del titolo tricolore parte dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e la squadra di Antonio Conte avrà subito sulle spalle il peso supplementare dei favori del pronostico, visto che un po’ tutti - addetti ai lavori, bookmaker e in maniera anche interessata le dirette concorrenti - considerano probabile il bis del capitano Giovanni Di Lorenzo e dei suoi compagni. Un motivo in più per mantenere altissima l’asticella della concentrazione: già dalla ripresa degli allenamenti prevista per oggi al centro sportivo di Castel Volturno.

[...] Il lavoro nei ritiri estivi è stato ottimale e le incognite per gli azzurri sono solo due: l’inserimento dei nuovi acquisti e gli infortuni, con due big che non saranno a disposizione nel debutto con il Sassuolo: Buongiorno e soprattutto Lukaku. Il difensore andrà infatti al massimo in panchina a Reggio Emilia, pur essendo vicino al recupero".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top