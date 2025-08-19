CorSport - Lukaku fuori 26 partite, torna nel 2026: ecco per quale gara lo avrà Conte

Alla fine arriva il verdetto dell'infortunio di Lukaku che è più grave del previsto. Romelu Lukaku sarà costretto a un lungo stop e stare fermo ai box minimo tre mesi, ma il rischio è di rivederlo in campo addirittura nel 2026. Il verdetto degli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital è stato comunicato ieri dal club in tarda mattinata: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica».

Infortunio Lukaku, ipotesi intervento: ecco quando torna

Napoli - Ora il Napoli e Lukaku valutano l'ipotesi di un intervento, per questo anche è difficile ipotizzare oggi con certezza i tempi di recupero di Lukaku. C'è di mezzo il possibile intervento chirurgico come scrive anche il Corriere dello Sport:

Nella migliore delle ipotesi, sarà costretto a restare ai box per almeno tre mesi e dunque potrebbe saltare tutte le partite fino a novembre per un totale di diciotto: alle tredici di Serie A si aggiungerebbero le prime cinque (su otto) della fase campionato di Champions League (quella a gironi che il nuovo format ha sostituito). Diventerebbero 25 le sfide saltate se i mesi di stop dov essero essere quattro: fino a dicembre, il Napoli giocherà almeno 25 partite (ottavi di Coppa Italia, 6 di Champions, 17 di Serie A) che diventerebbero 26 in caso di finale di Supercoppa italiana. Lukaku, oggi, non può far altro che sperare banalmente di rientrare quanto prima. Anche lui guarda il calendario. Tra gli obiettivi c'era quello di tornare in Champions da protagonista. Nel mirino le ultime due gare della prima fase: si disputeranno nella seconda metà di gennaio. Big Rom spera di esserci. Conte si augura di averlo a disposizione anche prima.