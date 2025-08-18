CorSport - Da sabato si inizia ufficialmente, l'ultimo gol subito dal Napoli l'11 maggio

Napoli - Da oggi si torna a fare sul serio, il Napoli ripartirà dai diversi gol subiti in amichevole, l'ultimo contro l'Olympiacos nel finale per una disattenzione collettiva. Può capitare quando si tratta di calcio estivo con le gambe pesanti, i carichi di lavoro che si fanno sentire e lo spazio concesso a esperimenti o novità tattiche. Da sabato, però, sarà calcio vero. L'ultimo gol subito? L'11 maggio al Maradona contro il Genoa. Una vita fa. In chiave formazione, per la difesa, c'è tutto il tempo per le prime scelte definitive. Con Rrahmani che sarà ancora perno e per cui con l'agente già si sta cominciando a discutere di rinnovo di contratto. Se ne riparlerà. Ora il campo. Il leader della difesa sarà sempre lui. Lo scrive il Corriere dello Sport.