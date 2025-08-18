CorSport - Zanoli-Bologna, è quoestione di poco: si aspetta il via libera di Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli - Ormai dovrebbe essere solo una questione di poco tempo. Il Bologna confida che il Napoli, con cui è già stato raggiunto un accordo economico sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus, gli ceda il cartellino di Zanoli appena avrà definito con il Siviglia l'operazione Juanlu. Nonostante l'inserimento dell'Udinese che ha pareggiato le richieste del Napoli, da Casteldebole attendono solo la fumata bianca per consegnare a Italiano quell'elemento che gli serve ancor di più dopo lo stop di Holm. Lo scrive il Corriere dello Sport.