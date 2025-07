Decreto Sport, ok dalla Camera dei Deputati: ecco cosa cambia per lo stadio Maradona

Nuova legge sugli stadi: ok dalla Camera dei Deputati, adesso il Decreto Sport dovrà essere approvato in Senato. Cosa prevede e cosa cambia per lo stadio Maradona di Napoli? Lo spiega bene l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

In pratica, la nuova legge stadi consentirebbe la creazione di un Commissario, con la possibilità che il sindaco (in questo caso Manfredi) assuma il ruolo di sub-commissario, incaricato di prendere le decisioni necessarie per traghettare gli stadi italiani verso Euro 2032. La novità è anche di natura finanziaria ed economica: viene istituito un "Fondo italiano per lo Sport" proprio con l'obiettivo di sostenere questo genere di investimenti, con garanzie erogate dallo Stato.