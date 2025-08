Raspadori nella short-list dell'Atletico Madrid, Gazzetta: per il Napoli non è incedibile, può partire a questa cifra

Calciomercato Napoli - L'Atletico Madrid fa sul serio per Giacomo Raspadori: i Colchoneros di Diego Simeone stanno movendo i primi passi concreti per l'attaccante azzurro.

Le ultimissime sul futuro di Raspadori e sull'interessamento dell'Atletico Madrid arrivano dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"L’Atletico fa sul serio, avrebbe inserito Raspadori in una short list di appena tre nomi per rinforzare l’attacco colchoneros. Un affare da circa 30 milioni di euro, che potrebbe portare Jack a Madrid, per giocare in un calcio più adatto alla sua enorme qualità tecnica. E per riscoprire la bellezza di sentirsi importante anche nelle notti di Champions, come fece nel suo primo anno a Napoli: senza Osimhen, fu lui il centravanti d’Europa. E con 4 gol in 5 gare, si prese la scena. Ora un’offerta dell’Atletico sarebbe valutata con attenzione. Per il Napoli, alle giuste condizioni, non è incedibile. E 30 milioni sono il prezzo giusto".