dell'addio di Cajuste:

"Nelle scorse ore continui contatti tra Cajuste e il Neom SC per capire quando si potrà chiudere. Al Napoli andrebbero 2,5 milioni per il prestito annuale più un conguaglio da oltre 7 milioni tra un anno. In totale un affare da 10 milioni di euro".