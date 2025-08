Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 3: Patini pieno di tifosi, che boati ai gol! Raspadori nuovo 'portiere'. Out in nove, non c'è Meret | DIRETTA VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del quinto allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 3 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli.

Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 3: allenamento pomeridiano | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 18:15 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 3 di ritiro a Castel di Sangro. Vi racconteremo la seduta live dallo stadio Teofilo Patini. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Cacciola e Covino.

18.47 - Finisce l'esercitazione tattica, pronto lo stretching.

18.43 - Curiosità durante la seduta, ad un certo punto è Raspadori ad andare in porta!

18.39 - Ora sono i blu ad attaccare, i rosa a difendere.

18.35 - Piccolo inciampo per Di Lorenzo, colpito con uno scarpino al braccio: il capitano si avvicina a bordocampo e viene medicato dallo staff.

18.27 - A bordocampo anche il direttore sportivo Giovanni Manna, sempre vicino alla squadra ma con un occhio al calciomercato.

18.24 - Esercitazione basata sull'occupazione degli spazi, con i giocatori che devono riempire il vuoto lasciato dai compagni: si abbassa Lang? Raspadori corre nello spazio. Si abbassa Neres? De Bruyne va dalle parti di Lucca.

18.21 - Il lavoro prevede la manovra offensiva dei rosa con i blu a difendere, ovazione per il gol di Leonardo Spinazzola.

18.18 - In questo momento i portieri sono Milinkovic-Savic e Contini, assente Meret che ieri aveva subito un colpo alla mano sinistra.

18.16 - Out in nove Simeone, Ambrosino, McTominay, Gilmour, Juan Jesus, Olivera, Meret, Buongiorno e Vergara.

18.14 - Subito le pettorine:

in rosa Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca, Lang

in blu Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D'Angelo, Anguissa, Hasa, Coli Saco, Politano, Lukaku, Sgarbi

18.13 - Entra in campo la squadra! Antonio Conte a guidare il gruppo.

18.10 - Oltre tremila le persone già sugli spalti: esauriti i Distinti, aperta la curva Nord.

18.03 - In tribuna anche lo scrittore Maurizio De Giovanni, l'europarlamentare Sandro Ruotolo e Gaetano Quagliariello, ex presidente del Napoli Club Parlamento

18.02 - Sarà aperta anche una delle due curve dello stadio Patini, visto l'afflusso di tifosi.

17.52 - Attesa la presenza in campo del presidente De Laurentiis.

17.40 - I cancelli dello stadio Teofilo Patini saranno aperti già dalle 17.35

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

Ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro: il palinsesto di CalcioNapoli24

Ma arriviamo al palinsesto, col programma tv completo giorno per giorno del ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro in diretta su CalcioNapoli24 TV. Tutti gli eventi qui riportati saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di CalcioNapoli24 e sul canale 79 del digitale terrestre:

Venerdì 1 agosto: