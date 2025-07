Simeone ha lasciato la sua casa a Posillipo, ultimi giorni a Napoli trascorsi in hotel prima dell'addio | VIDEO ESCLUSIVO

Calciomercato Napoli - Futuro lontano da Napoli per il Cholito: Giovanni Simeone questa mattina ha lasciato l’hotel Parker’s in compagnia di sua moglie Giulia e sua madre Paloma, ed è pronto per partire per il ritiro di Castel Di Sangro.



L’attaccante argentino, però, non farà parte della rosa azzurra per la stagione 2025/2026. Giovanni Simeone, infatti, nelle scorse settimane, ha lasciato la sua casa di Posillipo conscio del fatto di essere sul mercato e di doversi trovare una sistemazione di concerto con il Napoli. Motivo per cui ha trascorso questi giorni tra un ritiro e l'altro nel noto hotel napoletano. Clicca su play per guardare il video esclusivo di CalcioNapoli24.it: