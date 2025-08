Rinnovo Anguissa, si è convinto a restare: ecco l'offerta di prolungamento del Napoli

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del possibile rinnovo per Anguissa:

"Ma chi l'ha detto che l'amore dura tre anni? Quello tra Napoli e Anguissa va avanti da molto di più e non ha intenzione di fermarsi. [...] L'estate sembrava poter essere movimentata, insieme al club sono stati bravi a spegnere qualsiasi voce di addio. Per ora. C'è l'azzurro nel suo domani. Lo ha fatto presente il club già durante la stagione. Le avances sono arrivate a campionato in corso, anche dall'Arabia. Il suo contratto era in scadenza lo scorso 30 giugno ma il Napoli ha immediatamente attivato l'opzione di rinnovo automatico fino al 2027. E non basta. Perché la squadra di mercato azzurra ha spiegato chiaramente agli agenti del calciatore che si vuole mettere giù un accordo che vada anche oltre, che faccia felice il calciatore e lasci tranquillo anche il club. Con una scadenza larga, al 2028 o anche 2029 se possibile. C'è la voglia di stringersi la mano, ma si aspetterà necessariamente queste settimane calde".