Giuliani: “Mercato ottimo del Napoli, ma con Lookman l’Inter è più forte”

Ultime SSC Napoli - Ai microfoni di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, Fulvio Giuliani ha dichiarato:

Come valuta la campagna acquisti del Napoli?

"E' un'ottima campagna acquisti, ma da qui a farne una cosa stellare ci andrei cauto. Sappiamo il modo di approcciare saggio di Conte, proprio quest'anno quando si rischia euforia, ma detto questo considero l'Inter molto forte, più del Napoli con Lookman. Il colpo De Bruyne però non è stato valutato come meriterebbe. E' un fuori quota, in Serie A lo è al cubo, uno di quella forza non lo vediamo dai tempi di Ronaldo. Tecnicamente è uno che per due anni ,se sta bene, non la fa vedere a nessuno. E come carisma può garantire quello che il Napoli non aveva lo scorso anno".

Come costruirebbe il centrocampo del prossimo anno?

"E' il grande dilemma. E credo che Conte non lo sappia ancora. Chi difende? E' questo il tema. Credo che non voglia far andare via Anguissa, perchè serve uno imponente, che strappi palloni. Lobotka ha un altro compito, McTominay è stato fenomenale lo scorso anno ma venti metri più avanti e non puoi snaturarlo. Di sicuro dovrai chiedere qualcosa a lui e De Bruyne, ma dovrai puntare tutto su Lobotka e Anguissa".

Si punterà ancora su Lukaku? C'è chi voleva Lookman come colpo:

"Simeone è un ragazzo splendido, impossibile non volergli bene. Ma l'annata non è stata il massimo. Lukaku pure si è preso delle critiche, ma il suo lo ha fatto eccome. Conte ci crede e continuerà a crederci a Lukaku, perché sente tanto la stima dell'allenatore. Devi avere gente disposta a darti tutto quello che ha. Lookman è un crack, ma se ha scelto l'Inter...".

Quale la possibile sorpresa lì davanti in chiave Scudetto?

"Inter e Napoli sono francamente superiori a tutte. Il Milan ricorda molto il Napoli dello scorso anno, anche se è distante. Ha l'allenatore più simile a Conte, che può far credere al gruppo di essere più forte di quello che è. Il Milan ha fatto un colpo enorme".