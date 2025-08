Gerry Scotti: "Ho incontrato Maradona! Volevo intervistarlo, sapete cosa mi chiese in cambio?"

Ultime notizie - Gerry Scotti, noto presentatore TV, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto dove racconta un retroscena su Diego Armando Maradona:

Prima ha citato Maradona: è vero che lo ha intervistato ai tempi di Deejay Television? «Sì, siamo andati a Napoli con Claudio Cecchetto. In cambio ha voluto una compilation di musica da discoteca da sentire mentre si allenava. Gli abbiamo portato la cassetta e lui invece di fare l’intervista si è messo con le cuffie a sentire le canzoni. Vabbè, ma lui era Maradona, secondo me il più grande di tutti i tempi. Pensate se fosse stato anche un atleta... probabilmente giocherebbe ancora in America come Messi e farebbe due gol a partita».