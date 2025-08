Calciomercato Napoli: Manna ha in pugno un doppio colpo!

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta le ultime news delle trattative per Juanlu e Gutierrez:

"Il mercato in entrata nella giornata di ieri ha fatto registrare un’importante accelerazione. Il club azzurro ha infatti in pugno due esterni difensivi spagnoli: Juanlu Sanchez (da settimane al centro di una lunga trattativa con il Siviglia) e Miguel Gutierrez, in arrivo invece dal Girona. Il primo è destinato a diventare il vice di Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra, il secondo invece - mancino di piede e più duttile - potrà essere utlizzato su quella sinistra in posizione più bassa o più avanzata, in base alle esigenze del momento. Il suo acquisto avrà l’effetto collaterale di sollevare dai compiti di terzino Leonardo Spinazzola, che già nel ritiro di Castel di Sangro è stato avanzato stabilmente da Conte nel pacchetto degli attaccanti".