Retroscena Il Mattino: "Osimhen e il carattere turbolento, fu un faccia a faccia con Spalletti a farlo cambiare"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta un retroscena che coinvolge Osimhen e Spalletti:

"Non fu facile l'adattamento di Osimhen al campionato italiano. Grande attaccante, con bei colpi e impressionante velocità. Un trascinatore e un bomber. Ma anche un ragazzo nervoso, con atteggiamenti a volte insopportabili nei confronti di arbitri e avversari, pure dei compagni. E poi una serie di infortuni, il Covid preso e ripreso, i vari soggiorni in Nigeria per le partite della nazionale o per le feste di parenti e amici. La svolta della sua esperienza napoletana avvenne dopo un mancato viaggio a Lagos, fine agosto del 2021. Sulla panchina del Napoli era appena arrivato Spalletti, che al debutto in campionato aveva assistito basito all'espulsione di Osimhen dopo appena 23 minuti per la gomitata a un difensore del Venezia. Durante la sosta del campionato Luciano si confrontò con Victor, non convocato dalla Nigeria, nello spogliatoio di Castel Volturno: gli spiegò i doveri di un professionista e come si sta al mondo. Da quel giorno, Osimhen è diventato Osimhen. Non ha avuto quasi più comportamenti isterici in campo ed è stato un super attaccante, decisamente il protagonista del Napoli del terzo scudetto, con 31 gol totali nella stagione 2022-2023. Il più importante segnato il 4 maggio a Udine: firmò il pareggio che diede inizio alla festa tricolore attesa per 33 anni".