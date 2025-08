Romano: "Gutierrez al Napoli, si chiude! Gli azzurri hanno battuto 3 club in volata, le cifre dell'affare"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube per quanto riguarda il mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Fabrizio Romano ha poi svelato anche qualche retroscena su Gutierrez del Girona ed il Napoli:

La trattativa Gutierrez-Napoli inizia a dicembre. I primi contatti ufficiali cominciano a dicembre, poi a maggio Napoli ed entourage del calciatore trovano un accordo verbale su tutto, quindi l'operazione viene definita verbalmente e non solo già a inizio maggio. Poi nelle ultime due settimane il calciatore ha cambiato agente, è passato con Quilon, ma le cose non sono cambiate di molto. Il contratto bene o male è lo stesso rispetto a quello concordato a maggio. Quindi ci siamo. Nel corso di questa finestra di mercato Gutierrez è stato cercato con insistenza da West Ham e Bayer Leverkusen, che avevano quasi raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore, ma nessuno dei due club è poi andato avanti nella trattativa con il Girona. Il ragazzo è stato cercato anche dal Marsiglia, ma la sua priorità è sempre stata quella di provare a giocare in un campionato come quello italiano, quindi priorità al Napoli. A gennaio, inoltre, quando la Juventus stava per cedere Cambiaso al Manchester City, i bianconeri avevano pensato con forza e insistenza anche a Gutierrez. Mi aspetto novità importanti entro il weekend".