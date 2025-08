Infortunio Gutierrez, CdM: i tempi di recupero, spunta la data per rivederlo in campo

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, è ad un passo dal Napoli. Il 24enne laterale iberico è attualmente infortunato, essendosi operato alla caviglia ad inizio luglio per risolvere un fastidio che si era portato dietro per tutta la stagione.

Lo stesso Miguel Gutierrez ha già ripreso la preparazione e ad allenarsi in palestra, come dimostrano i video sul suo profilo social. Ecco svelati i tempi di recupero dal Corriere del Mezzogiorno:

"Gutierrez lo scorso 10 luglio si è operato alla caviglia destra dopo un’annata in cui è andato avanti con trattamenti conservativi, rientrerebbe a fine agosto e sarebbe di fatto disponibile dopo la sosta di settembre. Conte così potrebbe contare su una batteria più amalgamata in termini di caratteristiche: Neres e Noa Lang per l’uno contro uno, Politano e Spinazzola nei momenti in cui si ricerca di più l’equilibrio, Gutierrez e Juanlu Sanchez i profili perfetti per venire dentro al campo a palleggiare come fanno Di Lorenzo e Olivera".