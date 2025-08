Repubblica annuncia - Subito tre acquisti, poi l'attaccante in prestito a metà agosto: tre i nomi nel mirino

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela le prossime mosse del Napoli:

"Subito due terzini e un centrocampista, per l’attaccante si vedrà da metà agosto in poi, con l’unica certezza che eventualmente arriverà in prestito: probabilmente a poche ore dal gong dello stop delle trattative. Il vertice di Ischia (e la rinuncia definitiva a Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest) ha messo fine al momento di stallo - peraltro molto breve - del mercato del Napoli, che ha ormai optato per il piano B ed è entrato decisamente in azione per realizzarlo.

[...] Con Juanlu e soprattutto Gutierrez il Napoli puntellerà dunque entrambe le sue fasce, rendendo così meno affannosa la ricerca di un esterno offensivo da alternare a sinistra con Lang. Resta l’apertura a un prestito eccellente alla fine del mercato e i nomi di Sterling, Chiesa e Grealish non devono essere di conseguenza depennati in maniera definitiva, ma il club azzurro si è messo in una posizione di forza e non potrà essere preso per la gola. Se ne riparlerà per questo da metà agosto in poi, salvo sorprese".