Napoli, Conte può sorridere: recupera un titolarissimo dall'infermeria

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive del recupero di Matteo Politano e delle condizioni degli altri infortunati:

"Il regalo più gradito da Antonio Conte è stato il completo recupero di Matteo Politano, il primo degli infortunati a ritornare in gruppo dopo il problema muscolare accusato una settimana e mezza fa a Dimaro. [...] La preparazione estiva del Napoli è ormai entrata nel vivo e c’è attenzione soprattutto per le notizie che arrivano dall’infermeria, ancora affollata nonostante il recupero di Politano. Nemmeno ieri si sono infatti allenati con i compagni i due scozzesi: Scott McTominay e Billy Gilmour, costretti dai rispettivi acciacchi ad accontentarsi ancora una volta di svolgere solo un lavoro differenziato e ridotto. Idem per Alessandro Buongiorno, rientrato in gruppo finora solamente per qualche estemporaneo giro di campo di corsa. I tre azzurri erano spariti dai radar già a Dimaro ed è scontato che salteranno pure la terza amichevole della stagione, domenica pomeriggio ( ore 18) allo stadio Patini di Castel di Sangro contro i francesi del Brest".