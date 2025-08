Juanlu-Napoli, CorSport: Manna ha trovato l'accordo con il calciatore, c'è un solo ostacolo con il Siviglia

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez, giovane terzino destro spagnolo del Siviglia, è seguito con attenzione dal Napoli che cerca un vice Di Lorenzo. La trattativa prosegue, ma al momento non c'è ancora un accordo totale tra le parti.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato le ultimissime sulla trattativa Napoli-Siviglia per Juanlu Sanchez:

"Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino destro del Siviglia e della Roja Under 21, sempre al centro di una trattativa che sta cominciando ad assumere i connotati della storia infinita. Il giocatore ha un accordo personale con il ds Manna, ma non c'è ancora l'intesa tra i club: la richiesta è 17 milioni, più il 10% della futura rivendita, più un milione d'indennizzo. Il Napoli non si spinge oltre i 17 (compresi bonus)".