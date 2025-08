Sky - Gutierrez alternativa a Ndoye, non si escludono altri colpi in Premier League per il Napoli

“Mercato da fuochi d’artificio? Il Napoli credo l’abbia fatto e credo che continuerà a portare in azzurro giocatori importanti. Su Juanlu c’è ancora una distanza economica, il Siviglia che deve fare cassa vuole cedere il terzino a 20 milioni, il Napoli parte da una base fissa di 12 più vari bonus. Per la fascia sinistra – ha detto il giornalista di Sky Emanuele Baiocchini a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 19 alle 20) - non escludo nomi altisonanti come quelli che sono stati fatti dalla Premier, Grealish, Sterling o Chiesa.

L’occasione al momento è Gutierrez del Girona che è un giocatore di spinta. Il Napoli avrebbe voluto prendere Ndoye che, invece, è un'ala che rientra molto. Osservando le heat maps dei giocatori ci si rende conto che pur partendo con ruoli diversi occupano la stessa porzione di campo”.