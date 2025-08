De Bruyne già convince Conte, Il Mattino: comanda il gruppo e gestisce i ritmi, non ruba mai un metro

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta degli allenamenti di Kevin De Bruyne:

"Fa sorridere vedere i calciatori stremati sul campo al termine delle sedute. Non ci si è abituati. Era capitato anche con Kevin De Bruyne, già diverso per atteggiamento in campo rispetto a quello visto in Val di Sole pochi giorni fa. Il belga comanda sempre il gruppo, lo fa senza troppe parole ma con i gesti e gli esempi. Non ruba mai un metro e poi fa la voce grossa in mezzo al campo. Gestisce i ritmi e convince Conte, perché qui per nessuno il posto è assicurato. Nemmeno per un campione come Kevin. Tutti stanchi, dunque. Ed è anche normale. Ma come ripetuto più volte è un passaggio necessario per ritrovarsi poi una squadra che sappia correre e darsi da fare durante l'anno".