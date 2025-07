Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle prossime trattative di mercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:



"Ma oggi intanto si presenta a Conte e ai compagni il sesto acquisto: il portiere Vanja Milinkovic- Savic, volto nuovo della seconda fase del ritiro a Castel di Sangro. Il gigante serbo è pronto infatti per cominciare la sua avventura azzurra".