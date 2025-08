Shock per la giornalista Eleonora Boi: la moglie di Danilo Gallinari è stata attaccata da uno squalo!

Ultime notizie - Incredibile quanto accaduto a Porto Rico. La moglie di Danilo Gallinari, la giornalista Eleonora Boi, è stata morsa da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde, nel nord della municipalità della Carolina. La nota giornalista sportiva è al seguito del marito che sta chiudendo al stagione agonistica con la squadra dei Vaqueros de Bayamón prima di iniziare gli Europei con l'Italbasket.

Squalo attacca Eleonora Boi

Grande paura per Eleonora Boi che, come riportano i media del luogo, è stata attaccata alla gamba da uno squalo. La donna, incinta, ha ricevuto cure immediate alla gamba destra ferita, per poi essere trasferita al Centro Medico Rio Piedras per ulteriori accertamenti.

La polizia municipale ha poi confermato l’accaduto: Eleonora Boi, per fortuna, non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. Questo quanto riportato dai media locali.