Spunta l'ammissione di De Bruyne sulla sua condizione fisica

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle luci ed ombre del ritiro a Dimaro della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:

"Gli occhi dei tifosi del Napoli in Trentino ( e anche dei compagni...) erano puntati tuttisu De Bruyne e c’è poco da dire sulla sua straordinaria qualità. Ma è stato lo stesso campione belga ad ammettere pubblicamente di aver bisogno di cinque o sei settimane di tempo per raggiungere la condizione migliore. Non stupisce quindi che abbia brillato finora a sprazzi (6), al netto di qualche colpo straordiario".