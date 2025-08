Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla di Juanlu Sanchez e svela che l'accordo è ormai prossimo:

"Sono molte le telefonate tra il Napoli e la Spagna in questi giorni. Oggi è un giorno importante per Juanlu Sanchez: le trattative sono andate avanti in queste prime ore di ritiro a Castel di Sangro, si aspetta solo che il Siviglia abbassi le sue pretese accettando i 15 milioni che il Napoli mette sul piatto e che possono diventare 17 con determinate condizioni".