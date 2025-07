Calciomercato Napoli, in arrivo un triplo colpo di mercato!

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle prossime trattative di mercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:

"Un terzino, un mediano e un esterno offensivo. Il vertice di Ischia non ha cambiato le linee guida del mercato del Napoli, che però potrebbe svilupparsi d’ora in poi - seguendo delle priorità differenti. Sfumata la lunga trattiva per l’acquisto dal Bologna di Dan Ndoye, infatti, il club azzurro sta pensando di mettere momentaneamente in stand by la caccia a un altro attaccante, non avendo individuato un giocatore con le stesse caratteristiche dello svizzero: appena passato al Nottingham Forest. Il vertice sinistro del tridente è stato comunque già rinforzato con l’acquisto dal Psv dell’olandese Noa Lang e in quella posizione ha dimostrato di sapersela cavare bene all’occorrenza pure Leonardo Spinazzola".