Calciomercato Napoli - Lorenzo Sgarbi, 24enne attaccante di proprietà del Napoli, è pronto a lasciare nuovamente gli azzurri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il club partenopeo ha trovato l'accordo per la cessione in prestito secco di Sgarbi al Pescara.