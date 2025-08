Calciomercato SSC Napoli - Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato de Il Giornale, via X aggiorna sulla trattativa per Fabio Miretti:

"Il Napoli sta ancora lavorando per provare ad ingaggiare Fabio Miretti dalla Juventus. Il Napoli è pronto a offrire €10 milioni + bonus alla Juve, che vuole di più e non ha ancora deciso il futuro di Miretti. Per il centrocampista pronto uno stipendio di €1,7 milioni/anno".