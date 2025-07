Napoli a Castel di Sangro, oggi allenamento aperto alle telecamere! Diretta video su CalcioNapoli24 dalle 17:15

Il Napoli arriva a Castel di Sangro e oggi pomeriggio alle ore 17:30 la squadra scende in campo per il primo allenamento del ritiro allo stadio Teofilo Patini. Sarà il primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro e sarà aperto alle telecamere: sarà quindi concesso alle Tv di mostrare le immagini della seduta e ciò significa che potrete assistere all'allenamento in diretta video su CalcioNapoli24 dalle ore 17:15, sul nostro canale YouTube o sul canale 79 del digitale terrestre (in provincia di Napoli e Caserta).

Allenamento Napoli a Castel di Sangro: segui la diretta video

Oggi il primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro: non perderti la diretta video integrale della seduta diretta da Antonio Conte. In campo ci saranno tutti i nuovi acquisti De Bruyne, Noa Lang, Lucca, Beukema, Marianucci e anche il nuovo portiere Milinkovic-Savic.

A che ora è l'allenamento? L'allenamento inizia alle ore 17:30 ma saremo in diretta già dalle 17:15

Dove si allena il Napoli? Il Napoli si allena allo stadio T. Patini di Castel di Sangro

Dove vedere l'allenamento del Napoli oggi

Se non sai dove vedere l'allenamento del Napoli oggi pomeriggio o se in generale vuoi sapere dove vedere allenamenti Napoli, ti basta seguire CalcioNapoli24. Ci sono tre modi per vederlo in diretta: