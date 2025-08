Calciomercato Napoli - Mario Rui, ex terzino del Napoli attualmente svincolato, potrebbe presto ritornare in pista. Secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore è arrivata un'offerta da parte del Metz, club francese di Ligue 1, che vorrebbe la sua esperienza per far crescere il nuovo acquisto Yannis Lawson, prelevato poco fa dal Seraing, società belga. L'idea però è che Rui possa sostituire Matthieu Udol, finito al Lens nel corso di questa finestra di mercato, facendo dunque il titolare.