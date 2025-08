Cessione Raspadori, Repubblica: sì di De Laurentiis per due motivi!

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela la decisione del Napoli sulla cessione di Raspadori:

"Sul versante delle uscite è arrivata infatti pure la prima vera richiesta per Giacomo Raspadori: 30 milioni dall’Atletico di Madrid. Aurelio De Laurentiis è disposto a trattare, anche se ne chiede almeno 40. Il jolly offensivo di Antonio Conte ha uno stipendio alto e per il presidente ci sarebbe dunque la possibilità - salutando “ Jack” - di abbassare un po’ il monte ingaggi, Il Napoli ne ha bisogno per completare il mercato in entrata".