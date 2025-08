Calciomercato Napoli, spunta un nome nuovo: piace Kjaergaard del Salisburgo, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha posato lo sguardo su Maurits Kjaergaard, talentuoso centrocampista danese attualmente in forza al Red Bull Salisburgo. Il classe 2003 non è un volto nuovo nella lista degli obiettivi del club partenopeo: come riportato da TMW, già alla fine del 2023, il suo nome era stato segnalato dagli scout napoletani come uno dei più promettenti profili per rinforzare la mediana.

Napoli su Kjaergaard

All’epoca, la valutazione del giocatore si aggirava intorno ai 15 milioni di euro, ma con il passare dei mesi – complice una crescita costante e prestazioni convincenti – il suo valore di mercato ha subito un incremento significativo. Attualmente, il Salisburgo chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Nella stagione in corso, Kjaergaard ha già collezionato tre presenze ufficiali: due nei turni preliminari di Champions League, in cui ha messo a segno anche due gol, e una gara in Coppa d’Austria. Un inizio incoraggiante che dimostra il suo pieno recupero dopo un periodo complicato.

Nella passata stagione, infatti, il centrocampista era stato costretto ai box per diversi mesi a causa di un infortunio alla caviglia. Un problema fisico che lo aveva limitato a sole 14 apparizioni, seppur impreziosite da 5 reti, un bottino di tutto rispetto per un giocatore del suo ruolo. Il suo pieno rientro in forma è coinciso con la partecipazione al Mondiale per Club, torneo in cui ha mostrato segnali evidenti di ritrovata brillantezza.

Il Napoli continua dunque a monitorare con attenzione l’evoluzione del suo percorso, pronto a intervenire qualora si presentasse l’occasione giusta per portarlo in Serie A.