Osimhen si riappropria dei diritti d'immagine! Subito fuori il suo videoclip musicale | VIDEO

Victor Osimhen è ufficialmente un calciatore del Galatasaray. L'attaccante nigeriano ha concluso il suo contratto con la SSC Napoli e così è tornato ad essere proprietario dei suoi diritti d'immagine, fin qui in gran parte ceduto alla SSC Napoli.

Neanche 24 ore dopo l'annuncio del suo trasferimento al Galatasaray, Osimhen ne ha subito approfittato per fare una cosa che aveva in serbo da un po' ma che non ha mai potuto fare proprio a causa del suo legame contrattuale con la SSC Napoli: prendere parte ad un video-clip musicale. Così oggi è uscito il video della canzone "Friday Night" del cantante nigeriano Nasboi e la guest-star del videoclip è proprio Victor Osimhen, che appare verso la fine esibendo la sua collana di diamanti. Guarda il video su CalcioNapoli24.