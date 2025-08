Chiariello a CN24: "Rivincere lo scudetto sarebbe uno schiaffo alla storia! Giocherà Milinkovic-Savic e vi dico perchè, Spinazzola alto sono fesserie"

Ultime notizie Napoli - Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 TV:

“Il Napoli di Antonio Conte? Sono per l’ala bis-scudettista. Gli azzurri hanno grandi chance per rivincere lo scudetto, per la Champions si vedrà. L’obiettivo è arrivare agli ottavi e poi si capisce anche in base al sorteggio che ci sarà. Mi piacerebbe vincere la Supercoppa, mentre della Coppa Italia non mi interessa nulla. Vincere di nuovo il campionato sarebbe e uno schiaffo alla storia, perchè nessuna dell’altra Italia ha mai vinto tre scudetti in quattro anni e due di seguito. Noi saremmo i primi dopo il grande Torino”.

Meret-Milinkovic Savic? Vincerà il serbo, è stato scelto da Conte e quindi giocherà lui. A fine stagione credo che Meret andrà via, visto il rinnovo biennale. Di certo non farò la guerra a Milinkovic-Savic, quello è due metri e mi vatte (ride, ndr)”.

Lukaku e Lucca? Saranno ottimi compagni, il belga lo aiuterà perchè è intelligente. Non ci sarà nessuna guerra, Conte vuole che tutti si aiutino”.

Spinazzola alto? Sono fesserie, in alto giocheranno Lang e Raspadori, saranno loro a giocare in quel ruolo. Spinazzola può essere un jolly, ma non è la prima scelta”.