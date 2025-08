Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Vogliamo mostrarvi com’è organizzato il Summer Village di Castel Di Sangro: all’interno, oltre a tanti giochi per bimbi (e non solo), c’è lo store della SSC Napoli con le maglie azzurre in vendita ed anche la sala di esposizione dello Scudetto, dove i tifosi partenopei possono scattare una foto ricordo con la coppa.

Ecco le immagini!